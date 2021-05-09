’Anneler Günü’nde evlere sipariş yetiştiremiyorlar

Pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler Gününde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz senelere göre evlere siparişlerin daha fazla arttığını belirten çiçekçi Talha Çelik, “Bu Anneler Günü’nün diğer anneler günlerine göre farkı, şu an evlere sipariş çok fazla. İnsanlar dışarıya çıkamadıkları için evlere siparişlerde artış var” dedi.

Korona virüs sebebi ile tam kapanma sürecine denk gelen 9 Mayıs Anneler Günü bu yıl evlerde geçirildi. Bu özel günde annelere verilen hediyelerin başında ise çiçek geldi. Pandemi sebebi ile geçtiğimiz senelerdeki anneler günlerinden farklı geçen bu günde çiçekçiler adeta evlere sipariş yetiştiremiyor. Kapanma sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşların taleplerine yetişebilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden çiçekçi Talha Çelik, siparişleri teslim ederken annelerin yüzünde oluşan tebessümün yorgunluklarını unutturduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 4 senedir çiçekçilik yapan Talha Çelik, “Bu mesleği 3-4 senedir yapıyorum. Pandemi dolayısı ile sıkıntı çektik; düğün ve cemiyetler olmadı. Bizim çiçekçilerin genel işi düğün, söz, nişan. Böyle zamanlarda çiçekçiler para kazanıyor ama pandemiden dolayı kendimizi fazla toparlayamadık. Bu özel günler bizi biraz daha fazla ayakta tutuyor diyebiliriz. Özel günlerde çiçekçilere ilgi var, böyle günlerde biraz daha kendimizi toparlıyoruz” dedi.

"Evlere sipariş çok fazla"

Pandeminin gölgesinde geçen Anneler Günü’nde evlere siparişlerin arttığını söyleyen Çelik, “Bu Anneler Günü’nün diğer anneler günlerine göre farkı, şu an evlere sipariş çok fazla. İnsanlar dışarıya çıkamadıkları için, evlere siparişlerde artış var. İnsanlara gelin bakın diyemiyoruz, bizde bu konuda mağduruz yani. İşlerimiz ne kadar yoğun olsa da talepleri geri çevirmemeye bakıyoruz. Diğer türlü dükkana gelerek buradan alıyorlar. Müşteriler dükkana gelemediği için bizim işimiz daha fazla yoğunlaştı. Annelerimize hizmet vermekten çok mutluyuz, siparişi götürdüğümüz zaman annelerin yüzünün güldüğünü görebilmek insana gerçekten meslek şevki veriyor ve yorgunluğumuzu alıyor” diye konuştu.