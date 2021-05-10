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Anneler Gününde anne acısı yaşadılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Gondil ailesi, ‘Anneler Günü’nde 66 yaşındaki anneleri Güllü Demir’i kaybetmenin acısını yaşadı.

Genel 10.05.2021, 14:09
Anneler Gününde anne acısı yaşadılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Gondil ailesi, ‘Anneler Günü’nde 66 yaşındaki anneleri Güllü Demir’i kaybetmenin acısını yaşadı.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden Güllü Demir, dün gece evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir, hayatını kaybetti. ‘Anneler Günü’nde hayatını kaybeden Demir’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Anneler Gününün kutlandığı günde, aile Güllü Demir’e veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Kalbine yenilen Demir, Şeker Mahallesi İstiklal Caminde kılınacak cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığında toprağa verilecek.
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