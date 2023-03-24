Anne boz ayı ve yavruları doğa yürüyüşünde

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, anne boz ayı ve iki yavrusunun doğada yürüyüşlerinin yansıdığı fotokapan görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) doğada belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanlar, anne boz ayı ve iki yavrusunun doğada gezindiği anları kaydetti. DKMP, görüntüleri "yaban hayatını koruyoruz" etiketiyle, “anne boz ayı ve yavrularının doğa yürüyüşü” ifadelerini kullanarak paylaştı.