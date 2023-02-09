Ankara’ya sevk edilen depremzedelerin yakınlarına ulaşılabilmesi için ’Ankara Sağlık İletişim Merkezi’ kuruldu

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgelerinden Ankara iline sevk edilen deprem mağduru vatandaşların yakınlarından bilgi alabilmek için Ankara Sağlık İletişim Merkezi” kurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deprem bölgelerinden Ankara iline sevk edilen deprem mağduru vatandaşların yakınlarına bulundukları hastane bilgisini paylaşmak ve doğru bilgi akışını sağlamak için “Ankara Sağlık İletişim Merkezi” kuruldu. Vatandaşlar, 0312 552 28 80 numaralı telefonunu arayarak Ankara’da tedavi gören yakınlarının durumları hakkında 7/24 bilgi alabilirler” denildi.