Ankara’ya getirilen depremzede çocuklar koordineli şekilde ailelerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli medyana gelen depremlerin ardından Ankara’ya getirilen depremzede çocuklar ailelerine ve akrabalarına koordineli bir şekilde teslim ediliyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen depremlerin ardından Ankara’ya getirilen depremzede çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri’nde misafir ediliyor. Depremden sonra Ankara’da Çocuk Evleri’ne getirilen depremzede çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ekipleri tarafından aileleri DNA şartı ile belirlenmek suretiyle koordineli bir şekilde teslim ediliyor. Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde şu an itibariyle depremzede çocuk ailesine teslim edildi.

“DNA testi talep ediyoruz, eşleşme sonucunda çocuklarımızı teslim ediyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ömer Faruk Kaya, burada 0 ila 12 yaş arasındaki çocuklara hizmet verdiklerini söyledi. Faruk Kaya, yaşanılan depremlerin çok acı verici olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın teslim sürecine gelecek olursak, bildiğiniz üzere deprem bölgesinden özellikle bebeklerimiz olabildiğince tahliye edildi ve buradaki hastanelere getirildiler. Bebeklerimizin teslim sürecinden önem verdiğimiz yegane husus şudur; kat’ilik. Akrabalarının, annesinin babasının kat’i ebeveynleri olduğuna kanaat getirmemizdir. Bunları şu şekilde sağlıyoruz, birincisi DNA testi. DNA testini bebeklerimizden örnek alarak ailesi olduğunu iddia eden kişilerden de DNA testi talep ediyoruz ve bunun sonucunda eşleşme olması bebeklerimizi birinci derece olan anne babasına teslim edebiliyoruz. Ebeveynleri dışında anneannesi, dedesi, halası, amcası akrabalarının da talep etmesi halinde bu çocuklarımızda da DNA testi uygulaması yapılabiliyorsa bu süreci de işletmeye çalışıyoruz. Eğer DNA testi oluşamıyorsa eşleşme gibi bir durumda vatandaşlık işlerinden Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNiS) sistemi üzerinden akrabalık bağını kat’i bir şekilde tanımlamadan asla bebeklerimizi, çocuklarımızı akrabalarına teslim etmiyoruz” dedi.

Çocuklar teslim edildikten sonra takip ediliyor

Müdür Kaya, deprem bölgesinden tahliye edilen çocukların ilk olarak Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından hastanelere yerleştirildiğini belirtti. Kaya, Sağlık Bakanlığıyla koordineli bir şekilde çalışıldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Çocukların özellikle ikinci derece akrabalarına teslim edilme sürecinde MERNİS sistemiyle çocukların akrabalık bağlarını tespit ettikten sonra bu araştırmayı kat’i bir şekilde yaptıktan sonra çocuklarımızın teslimini sağlıyoruz. Çocuklarımızın akrabalık bağları tespit edilemeyen kişilere de çocuklarımızı teslim etmiyoruz. Çocuklarımızı teslim ettiğimiz aşamada ebeveynlerinden veya akrabalarından çocukla birlikte kalabilecekleri ikametgah adresini ve iletişim numaralarını alıyoruz. Daha sonrasında bu çocukları takip ediyoruz.”