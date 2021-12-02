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Ankara’nın kaliteli ve hesaplı restoranı “Lezzet Arası” açıldı

Müşterilerine market fiyatına gastronomik özgürlük sunarak alışverişe keyifli bir mola verdiren CarrefourSA, Lezzet Arası restoranlarına bir yenisini daha ekledi. Izgara çeşitlerinden sulu yemeklere ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlere kadar yiyeceğin doğrusunu sunacak olan Ankara’nın ilk Lezzet Arası restoranı, Çayyolu’nda hizmete girdi. Lezzet Arası restoran sayısı böylelikle 14’e ulaştı.

Genel 02.12.2021, 12:45
Ankara’nın kaliteli ve hesaplı restoranı “Lezzet Arası” açıldı

Müşterilerine market fiyatına gastronomik özgürlük sunarak alışverişe keyifli bir mola verdiren CarrefourSA, Lezzet Arası restoranlarına bir yenisini daha ekledi. Izgara çeşitlerinden sulu yemeklere ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlere kadar yiyeceğin doğrusunu sunacak olan Ankara’nın ilk Lezzet Arası restoranı, Çayyolu’nda hizmete girdi. Lezzet Arası restoran sayısı böylelikle 14’e ulaştı.

Ankara Çayyolu’nda hizmete giren restoran, birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Toplam 1000 metrekare alana sahip, 450 kişi kapasiteli ve 35 kişinin görev yaptığı restoran, mevcut hizmet veren Lezzet Arası restoranlarından farklı olarak CarrefourSA marketinin üst katında yer alıyor.

Hedef günlük bin müşteriye hizmet

Lezzet Arası restoranlarıyla müşterilerin alışveriş deneyimine artı değer oluşturduklarını dile getiren CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Ankara’da hizmete giren restorana dair şunları dile getirdi:

“Çağdaş Türk mutfağı adına başarılı projelere imza atan şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında başlattığımız ve ülkemizde eşi benzeri olmayan bir hizmet olan Lezzet Arası restoranlarını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Marketlerimizde doğru ürünü doğru hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize ulaştırırken Lezzet Arası restoranlarında da doğru ürünlerle pişen yiyecekleri müşterilerimizin beğenilerine sunmaya devam ediyoruz. Gastronomik özgürlük sunduğumuz restoranlarımızla ayda yaklaşık 300 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırıyoruz. Restoranlarımızın bir avantajı da müşterilerimizin et, tavuk veya balık gibi ürünleri reyondan alıp hemen pişirtip tüketebilmeleri. Bugün için restoranlarımızda aylık 24 bin kilogram kırmızı et, 27 bin kilogram tavuk ve 18 bin kilogram balık tüketiliyor. Ankara Çayyolu’nda market içinde olmayan ancak market fiyatına ürünlerin yer aldığı yepyeni bir Lezzet Arası açarak bu hizmeti Ankaralılarla buluşturuyoruz. Ankara’da günlük 1000 müşteri hedefliyoruz. CarrefourSA olarak Lezzet Arası’nı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”

Farklı lezzetler bir arada

Restoranı ayrıca hafta sonları açık büfe kahvaltı hizmeti veriyor. Böylelikle markete gelip alışverişe lezzet arası verenler ile birlikte keyifli vakit geçirmek için gelen müşterilerini de ağırlıyor.

Somon ızgara 25 TL, levrek ızgara 18 TL, köfte ızgara 15 TL ve açık büfe salata da 22,90 TL’den satışa sunuluyor. Somon ızgara alanlara ayva tatlısı veya irmik tatlısı hediye ediliyor.

Özel çocuk oyun alanı, açık büfe salata ve meze istasyonları, pizza ve pide çeşitleri, Anadolu mutfağından uygun fiyata sulu yemeklerin yer aldığı restoranda, müşteriler baristaların ellerinden çıkan kahvelerle alışverişlerine mola verebiliyor.

Restoranda müşteriler dilerlerse reyondan market fiyatına aldıkları et, balık veya tavuk ürünlerini restoranda ücretsiz olarak pişirterek yiyebiliyor veya Al - Götür servisinden faydalanabiliyorlar dilerlerse de restoranda reyon fiyatına kasap ürünlerini tercih edebiliyorlar.

14’üncü durak Ankara Çayyolu

İlki 2017 yılında hizmet vermeye başlayan Lezzet Arası, İstanbul’da Fulya, Ataşehir Metropol, Marmara Park, Marmara Forum, Bayrampaşa Forum, Maltepe Park, Acıbadem Tepe Nautilus ve Pendik Neo Marin, Bursa’da Nilüfer, İzmir’de Balçova ve Hilltown, Mersin’de Palm City ve Adana’da M1 ve şimdi de Ankara Çayyolu’nda açıldı.

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