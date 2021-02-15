Ankara’nın incisi Kocatepe Camisi beyaza büründü

Ankara’da öğlen saatlerinden etkisini artıran kar yağışı, kentin simgelerinden birisi olan Kocatepe Camisi’ni beyaza bürüdü.

Başkent’in simgelerinden biri olan Kocatepe Camisi, kar altındaki görüntüsü ile etkiledi. Kar altında kalan ve havadan görüntülenen caminin ihtişamı ortaya çıkarken, beyaz görüntüsü ile göz kamaştırdı.