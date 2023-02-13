Ankaralı öğrenciler depremzeleri soğuktan korumak için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremde soğuk hava koşullarıyla mücadele eden depremzedeler için Ankara’da Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri uyku tulumu üretimine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Kurumu tarafından faaliyete geçirilen proje ile deprem bölgesinde yer alan vatandaşlar için battaniye, eşofman, polar, hırka, bere, atkı, şal, uyku tulumu ve boyunluk gibi kışlık giyim ve ihtiyaç ürünleri dikiliyor. Olgunlaşma Enstitüleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve meslek liselerinde her gün daha çok vatandaşa ulaşmak için çalışılıyor.

“Depremzedelerin yaralarını bir nebze sarmak için gönderdik”

Depremzedelerin en büyük ihtiyacı olan uyku tulumunu yapmak için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yönlendirmesiyle üretime geçtiklerini belirten Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık, “Bunun yanında battaniyeler, polarlar boyunluklar, bere, atkı, şal takımları da depremzedelerin yaralarını bir nebze sarmak için gönderdik. Bu yaptığımız uyku tulumları da günlük en az 100 adet yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. El birliğiyle yaralarımızı saracağız. Farklı yerlerde, farklı olgunlaşma enstitülerinde, halk eğitim merkezlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm kurumlar ve meslek liseleri hep birlikte bu çalışmalara el birliğiyle katkı sağlıyorlar” dedi.

“Türkiye genelinde günde 60 bin uyku tulumu üretiliyor”

Türkiye genelinde günde 60 bine yakın uyku tulumu üretildiğini kaydeden Enstitü Müdürü Koçbıyık, Türkiye’nin dört bir yanındaki personellerin üzerlerine düşen vazifeyi yapıtlıklarını ve aralıksız bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

“Kişiye özel kitler hazırlıyoruz”

Depremin ilk gününden itibaren yaptıkları battaniyeleri, bereleri, boyunlukları ve eldivenleri kolileyerek gönderdiklerini ifade eden Koçbıyık, “Şu anda kişiye özel, erkek, çocuk, bayan, bebek kitleri hazırlıyoruz. Bu kitlerin içinde kişisel, giyim hijyen ihtiyaçları bulundurarak hepsini kişisel olarak verilmek üzere hazırlanıyor” diye konuştu.

“Günde 100 adet uyku tulumu üretiliyor”

Günde yaklaşık 400’e yakın battaniye, 800’e yakın boyunluk ve bere takımı ürettiklerini aktaran Koçbıyık, günde 100 adet de uyku tulumu ürettiklerini belirtti.

“El birliğiyle gecemizi gündüzümüze kattık”

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nde Usta Öğretici olarak çalışan ve depremzedeler için aralıksız çalıştıklarını dile getiren Havva Bayram, “Bütün ülkemizin başı sağ olsun, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık, hastalarımıza şifa diliyorum. El birliğiyle gecemizi gündüzümüze kattık. Öncelikle en ihtiyaç olarak battaniye düşündük. Şimdi de tulum yapıyoruz canla başla. İnanın kumaşları bitirdik. İnşallah daha da devam edeceğiz. Acılarını paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.