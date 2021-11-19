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Ankara’daki patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.
Genel 19.11.2021, 08:08
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.
Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3’ü ağır 4 kişi yaralanmıştı, 2 kişi de yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktığı görüldü.