Ankara’da toplu taşımada ‘şeffaf kabin’ dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından taksiler için başlatılan “şeffaf kabin” uygulaması, başkentte hizmet veren dolmuşlar için de hayata geçirildi.

Korona virüsle mücadele sürecinde sürücüler ile vatandaşlar arasındaki teması en aza indirmek amacıyla taksiler için başlatılan “şeffaf kabin” uygulaması dolmuşlar için de hayata geçirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, montaj işlemi öncesinde Ankara Cento Dolmuş Durağı’nda basın mensuplarına uygulamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Koç, korona virüsle mücadele sürecinin başından beri insan odaklı ve meslek örgütleriyle iş birliği içinde bir mücadeleyi belediyeciliğin bütün alanlarına yayarak sürdürdüklerini ifade etti. 1 Haziran’dan sonra başlayan kısmi normalleşme sürecinin bazı olumsuz sonuçlara dönüşmesi nedeniyle ilave önlemler aldıklarını aktaran Koç, 3 hafta önce isteyen taksicilere sürücü ile yolcular arasındaki koruyucu paravan uygulamasını başlattıklarını, belediyeye başvuran taksicilerin otomobillerine bu uygulamayı yaptıklarını belirtti. Geçen hafta açıklanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla minibüs, halk otobüsü ve diğer toplu taşıma araçlarında sürücüler ile yolcular arasında bir paravan konulmasının zorunlu hale geldiğini anımsatan Koç, “Sürecin olumsuzluklarından dolayı ciddi ölçüde gelir kaybına uğrayan esnaf bir endişeye kapılacaktı. Mansur Yavaş başkanımız belediyemizin imkanlarını seferber ederek, dolmuşlara ve halk otobüslerine ‘şeffaf kabin’ uygulamasını gerçekleştirmemizin talimatını verdi” şeklinde konuştu.

"7 ayrı noktada merkezdeki 2 bin 374 dolmuşa ve Sincan’daki 176 dolmuşa şeffaf kabinin montajını başlattık"

Oda başkanı ve durak başkanlarının iş birliğiyle 11 tip araca yolcu ile sürücü arasındaki diyaloğu engellemeyecek, seyir halinde trafiği tehlikeye sokmayacak ve sürücü ile yolcuyu salgın trafiğinden koruyacak en ergonomik yapıyı oluşturduklarını ve bir modelde karar verdiklerini, montajına başladıklarını aktaran Koç, “Şu anda Ankara Ulus durağındayız. Bunun gibi 7 ayrı noktada merkezdeki 2 bin 374 dolmuşa ve Sincan’daki 176 dolmuşa şeffaf kabinin montajını başlattık. Bu montaj işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. ‘Birlikte başaracağız’, Ankara Büyükşehir Belediyesinin korona virüs ile mücadeledeki mottosuydu. Aynı anlayışla devam ediyoruz ve iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Tedbirlerle korona virüsü yeneceğimizi, esnafın ekonomik sıkıntılarıyla başa çıkacağımızı ve Türkiye’yi tekrar sağlıklı günlerine kavuşturacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise, Ankara’daki minibüsçü esnafı olarak 6 aydır bir mağduriyetlerinin olduğunu ifade ederek, desteklerinden ötürü Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Yılmazer, yapılan kabin uygulamasıyla çalışan şoförlerin sağlığının güvence altına alınacağını, aynı zamanda şoförde sıkıntı varsa halka geçmesiyle ilgili tedbir maiyeti taşıyacağını vurguladı.