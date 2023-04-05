Ankara’da STK’lardan İsrail’e tepki

Kudüs’te yaşanan olaylar sonrasında Ankara’da toplanan sivil toplum kuruluşları (STK) İsrail’e tepki gösterdi.

Ankara’da İsrail Büyükelçilik Konutu önünde toplanan STK üyeleri, Kudüs’te yaşanan olaylar sonrasında İsrail’e tepki gösterdi. Çeşitli STK’lara mensup vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Eylemde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu, “İslam coğrafyasına yapılan saldırıların tahammül eşiği aşıldı. Her Ramazan olduğu gibi dün gece de Kudüs’te düzenlenen saldırı bir kere daha sinir uçlarımıza dokunmuş oldu. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail’in işgali altındadır. Mescid-i Aksa uluslararası camia da devlet olarak tanınan fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail’in işgali altındadır. Kudüs Müslümanların en çetin sınavıdır. Kudüs’ün işgal altında olması sadece Filistinlilerin sorunu değildir. Bu mesele tüm Müslümanların meselesidir. Siyonizm’in her yere yaygınlaşmasının sebebi onların gücünden değil Müslümanların ayrılmış olmasındandır. İsrail’in yaptığı zulmü görüp öfke duymayan ve tüm Müslüman ülkeleri göreve çağırmayan insan imanını ve vicdanını sorgulamalıdır. Filistin’e sahip çıkma söz konusu olduğu zaman küresel güçlere bakmayacağız. Kudüs bugünün Müslümanının olanlar karşısında nerde ve kimle olduğunun göstergesidir. İsrail’e karşı olan tepkimiz harekete geçmesi gereken herkes harekete geçene kadar sürecektir. Kimse bizden işgalci İsrail’in varlığına alışmamızı beklemesin. Zafer İslam’ındır ve zafer yakındır” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından toplanan grup slogan atarak dağıldı.