Son Dakika
İletişim Başkanlığı: “6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır”
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının et
Ankara’da sokaklar kayak pistine döndü
Soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Ankara’da sokaklar kayak pistine döndü.
Genel 25.01.2022, 01:16
Soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalan Ankara’da sokaklar kayak pistine döndü.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara’da da kendi gösterdi. Son günlerde yoğun kar yağışı sebebiyle kayak pistine dönen Ankara sokaklarında kızaklarla veya poşetlerle kayan vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi. Vatandaşlar özellikle dik rampalı sokaklarda kaymayı tercih etti.