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Ankara’da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahibi tarafından darp edilen kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Genel 17.09.2021, 20:54
Ankara’da sahibi tarafından darp edilen kedi kurtarıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahibi tarafından darp edilen kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara’nın Çankaya İlçesi’ne bağlı, Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak Güngör Apartmanı’nda medyana geldi. Mahalle sakinleri sahiplendiği kediyi evinin balkonunda darp eden adamı ve o anları cep telefonlarıyla görüntülediler. Bölgedeki vatandaşların ve hayvan hakları savunucularının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Darp edilen kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. (HT

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