Ankara’da Ramazan’ın ilk cuma namazı kılındı

Ankara’da vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk cuma namazını yoğun katılımla eda etti.

İslam dininde önemli bir yere sahip olan, Müslümanlar için sevapların arttığı, günahların affedildiği üç aylardan Ramazan ayının ilk cuma namazı dolayısıyla Ankaralılar camilere akın etti. Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, caminin içinin dolmasının ardından yer bulamayanlar cami avlusuna serilen hasırlarda saf tuttu.

Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbe cami imamı tarafından okundu. Kahramanmaraş merkezli depremler ve afetler nedeniyle hayatını kaybedenler için dua edildi. Namazın kılınmasının ardından camiden çıkan vatandaşlar, Ramazan’ın güzel geçtiğini belirttiler.

Bir vatandaş, “Bugün Hacı Bayram Veli Camii’nde Ramazan’ın ikinci günü kalabalık. Depremzedeler için dua ettik. İnşallah ülkemize bir daha böyle afetler gelmez. Allah bir daha göstermesin” dedi.

Başka bir vatandaş ise, “Allah Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizi havada, karada, denizde muzaffer eylesin. Allah bu ülkemize nankör bakanların gözlerini kör eylesin. Ülkemiz ferahlasın” diye konuştu.