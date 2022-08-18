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Ankara’da özel mülkiyete konu taşınmazların yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ankara’nın Sincan ve Kahramankazan ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genel 18.08.2022, 01:54
Ankara’da özel mülkiyete konu taşınmazların yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Ankara’nın Sincan ve Kahramankazan ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ankara’nın Sincan ilçesi, İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi, Saray ve Fethiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

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