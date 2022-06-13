Ankara’da okullara bir gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden dolayı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.