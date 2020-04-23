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Ankara’da meydanlarında sessiz 23 Nisan

ANKARA’DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAŞLAYAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI DA ETKİLEDİ. VATANDAŞLARIN KATILDIĞI 23 NİSAN ETKİNLİKLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİ ŞEHİRDE KUTLAMALAR, MEYDANLARA ASILAN TÜRK BAYRAKLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara’da meydanlarında sessiz 23 Nisan

ANKARA’DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAŞLAYAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI DA ETKİLEDİ. VATANDAŞLARIN KATILDIĞI 23 NİSAN ETKİNLİKLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİ ŞEHİRDE KUTLAMALAR, MEYDANLARA ASILAN TÜRK BAYRAKLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:58
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Ankara’da meydanlarında sessiz 23 Nisan

Ankara’da korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da etkiledi. 23 Nisan evlerde kutlanırken, meydanlara Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleri ile temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 00.00 itibarıyla başladı. Polis ekipleri de Ankara’daki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da etkiledi. 23 Nisan kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirilirken, sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı. Ankara’da sessizliğin hakim olduğu Kızılay Meydanı’na ve çevredeki binalara 23 Nisan nedeniyle Türk bayrakları asıldı.

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