Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara’da kombi bacaları buz tuttu.

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara’da kombi bacaları buz tutarken bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisiyle Ankara’nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı’ndaki süs havuzları da buzla kaplandı. Yetkililer sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.