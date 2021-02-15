Ankara’da kar yağışı ve sis havadan görüntülendi

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve etkili olan sis havadan görüntülendi.

Türkiye’nin batısında etkili olan kar yağışı iç kesimlerde de kendisini göstermeye başladı. Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek yerlerinde devam ediyor. Kar yağışının haricinde siste etkili olmaya başladı. O anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi.

Kar yağışının gün içerisinde Ankara’nın genelinde etkili olması bekleniyor.