Ankara’da kar yağışı

Ankara’ya yılın ilk karı düştü.

Ankara’nın yüksek kesimlerinde yer alan Oran ve Dikmen semtlerinde kar yağışı başladı. Ayrıca Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.