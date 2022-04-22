Ankara’da bulunan Artvinli siyasetçi ve bürokratlar iftar yemeğinde buluştu

Ankara’da bulunan Artvinli siyasetçi ve bürokratlar hemşehrileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Artvinli siyasetçi ve bürokratlar, Artvin Güç Birliği Platformunun düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde hemşehrileri ile Ankara Ulucanlar’da buluştu. Artvinli pek çok siyasetçinin, bürokratın, yargı mensubunun, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bulunduğu iftarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Artvin Milletvekili Ertekin Çolak, Artvinli Konya Milletvekili Halil Etyemez ile platformun kurulmasını ve oluşumunu sağlayan ATGV Genel Müdürü Mehmet Kocatepe gibi isimler yer aldı.

Buluşmaya ev sahipliği yapan Altındağ Belediye meclis üyesi Muhammet Budak, iftar yemeği vesilesiyle Artvinli siyasetçileri, idareci ve bürokratları Altındağ’da misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Amaç birlik, beraberlik

Platformun amacının güç birliğini sağlamak olduğunu söyleyen Platform Başkanı Yüksel Çalışan, “Artvin Güç Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz iftar programına katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Bey’e, Hakan Çavuş Bey, Coşkun Aliefendioğlu Bey ve Mehmet Bayraktar Beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca şu an bulunduğumuz mekanı bizlere tahsis etmiş olan sayın başkanımız Asım Balcı Bey’e ve Meclis üyemiz Muhammed Budak’a da şükranlarımızı sunuyoruz. Artvin Güç Birliği Platformu temel amacı iş adamları, siyasiler, bürokratlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bunlarla güç birliği arasında bağı kurmak ve çalışmalarımızı yürütmek ve platforma desteğimizi sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu birlikteliklerin kıymetini bu 2 yıl içinde anladık”

Pandemi döneminde ayrı kaldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, “Artvinli hemşehrilerim ben de hepinize hoş geldin diyorum. Gerçekten böyle birliktelikleri özledik. 2 yıl covid denen bir belayla 190 ülke esir oldu. Gerçekten insanlara ne merhaba edebildik ne de oturup konuşabildik hep uzaktan günlerimizi geçirdik. Allah’a şükür ki bu günlerin de sonuna geldik. Normale dönmenin arifesindeyiz Allah’a şükürler olsun. Bu birlikteliklerin kıymetini bu 2 yıl içinde anladık gibi geliyor bana. Birçok insanımızı özledik özlüyoruz ve gerçekten Artvinli olmak bir ayrıcalık. Bugün bu akşam buraya aileleriyle katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Artvin, Türkiye’nin her yerine göç vermiş bir memleket”

Artvin’e olan özlemini dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımız inşallah hepimizin kurtuluşuna vesile olur. Tabi Artvin zor bir memleket, koşullarıyla. Türkiye’nin her yerine göç vermiş bir memleket. Artvinli herkes için çok önemli bir mensubiyet duygusu, önemli bir özlem. Biz de bu özlemi duyuyoruz” diye konuştu.

Artvin’in özellikle doğasını özlediğine dikkati çeken eski AK Parti Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ise, “Değerli hemşehrilerim 08 plakayı gördüğümüz zaman inanın ki hepinizde olduğu gibi bende de o güzel memleketimiz Artvin’in yeşillikleri, dağları, ormanları hep burnumuzun ucunda sızlıyor. Burada olan bütün hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum. İnşallah bu mübarek Ramazan’da buluştuğumuz gibi bayramlarda da buluşuruz” dedi.

Artvinli Konya Milletvekili Halil Etyemez ise şunları kaydetti:

“Öncelikle Güç Birliği başkanımız Yüksel Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi zaman zaman bir araya getirip böyle muhabbetler oluşturuyor. Ama bugün daha geniş katılımlı bir organizasyon yapmış. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Bizim de burada inşallah hem iftar hem de hayırlı bir akşam hem de muhabbetimizi oluşturması açısından çok önemli.”