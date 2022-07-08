Ankara’da bayram öncesi gıda denetimi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması amacıyla bayram döneminde tüketimin arttığı unlu mamuller, şekerleme, kuruyemiş ve tatlı gibi ürünlere yönelik gıda denetimi gerçekleştirdi.

Yurt genelinde 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüklerince gıda denetimleri yıl boyunca sürüyor. Ankara’da yılbaşından bu yana devam eden gıda denetimlerinde 300 personel görev alıyor. Toplam gerçekleştirilen 51 bin gıda denetiminde 2 bin 306 adet numuneden 406 işletmeye 10 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. 15 işletme hakkında ise halk sağlığına aykırı faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bugün ise Kurban Bayramı’nda gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yoğunlaştırılmış gıda denetimi gerçekleştirildi. Bayram döneminde tüketimin arttığı unlu mamuller, şekerleme, kuruyemiş ve tatlı gibi ürünlere yoğunlaşılan gıda denetimlerinde, taklit-tağşiş, muhafaza koşulları, hijyen ve temizlik başta olmak üzere gıdanın içeriği, etiketleri, son kullanma tarihi gibi noktalarda kurallara uyulup uyulmadığı, ilgili yönetmeliğin kararlarına aykırı hareket edilip edilmediği incelendi.

Çankaya ilçesinde bir fırını denetledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, şunları söyledi:

“Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yıl boyunca sürdürdüğümüz gıda denetimlerini, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artırmış durumdayız. Şu anda yoğunlaştırılmış bir gıda denetim programı uyguluyoruz. Hem kurban pazarlarında hem de gıda işletmelerinde bayram öncesi ve bayram süresince denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz, şu anda il genelinde denetim yapıyorlar. Bayramda özellikle şekerleme, lokum, tatlı ve kuruyemiş gibi bazı ürün gruplarının tüketimi arttı. Tüketimi artan her ürün grubunda maalesef merdiven altı üretim yapanlar da bunu fırsat biliyorlar. Bunlara fırsat vermeme noktasında ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındalar. İşletmelerin öncelikle fiziki şartlarını, belge uygunluğunu daha sonra ise üretilen gıdanın içeriğinin uygunluğunu kontrol ediyoruz. En sonda da genel hijyen ve ham madde kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar yapıldıktan sonra da ürünlerden numune alınıyor ve bu numuneler yetkili laboratuvarlarımızda analiz yapılıyor.”