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Ankara’da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, açıktan akan kanalizasyon suyu sorununu 2021 planlaması kapsamında büyük ölçüde kapalı sisteme dahil etmek için harekete geçti.

Genel 11.01.2021, 18:38
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Ankara’da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, açıktan akan kanalizasyon suyu sorununu 2021 planlaması kapsamında büyük ölçüde kapalı sisteme dahil etmek için harekete geçti.

Ankara’da açıktan akan kanalizasyon suyu sorunu, 2021 planlaması kapsamında büyük ölçüde kapalı sisteme dahil edilecek. Geçtiğimiz sene 85 adet hat kapalı sisteme alınırken, bu sene ocak ayından itibaren yapılacak 4 ihale ile 17 ilçedeki 125 kırsal noktada açıktan akan atık su sorunu çözüme kavuşturulacak. Geçtiğimiz sene yapılan 85 hattın yanı sıra bu sene yapılması planlanan 125 yeni kapalı hat ile 2021 yılı sonuna kadar Başkent’te 210 kırsal mahallede (köyde) açıktan akan atık suları kanalizasyon sistemine dahil edilmiş olacak.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentlilere sağlıklı ve temiz su sağlamayı amaçladıklarını ancak bunun yanında kullanılmış suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ortadan kaldırılmasının da öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi. Başkent’in kırsal mahallelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınarak 21. yüzyıl Ankara’sına yakışmayan çirkin görüntülere son verileceğini ifade eden ve kırsal mahallelerin 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına girdiğini hatırlatan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Yasa ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren ilçeler ve bunlara bağlı mahallelere (köylere) içme suyu sağlanması, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılması ASKİ’nin görevleri arasında yer almıştır. Kırsal bölgelerde bir yandan eksik olan altyapıyı tespit ederek projelendirmeye çalıştık diğer yandan da insan ve çevreye zarar veren açıktan akan kanalizasyon sorunlarını çözmek için harekete geçtik. Bu çerçevede Ocak 2021’de düzenlenecek 4 ihale ile Ankara’nın 17 ilçesindeki 125 kırsal noktada yaşanan atık su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Başlattığımız proje kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda yaklaşık 216 kilometre (215 bin 210 metre) atık su hattı ile 56 foseptik yapılacak.”

ASKİ’den yeni yılın ilk ayında atık su hattı için 4 ihale

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, 4 Ocak tarihinde Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerindeki kırsal mahalleler için ihaleye çıkarken, 78 firmanın teklif sunduğu ihale kapsamında söz konusu ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık su hattı döşenecek. ASKİ Genel Müdürlüğü, 7 Ocak tarihinde ise Kahramankazan, Yenimahalle, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül ilçeleri için ihale gerçekleştirdi. 73 firmanın katıldığı ihale ile 5 ilçedeki kırsal mahalleye yaklaşık 59 bin 170 metre atık su hattı döşenecek. 11 Ocak tarihinde de Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçeleri için çıkılan ve 75 firmanın katıldığı ihaleyle yaklaşık 52 bin metre atık su hattı yapılacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, 14 Ocak tarihinde de Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı için ihaleye çıkacak. İhale kapsamında yaklaşık 47 bin metre atık su hattı döşenmesi planlanırken, tüm bu ihalelerle birlikte ilçelere 56 adet foseptik açılacak.
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