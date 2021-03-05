Ankara Zabıtası Başkent’te hijyen denetiminde

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadelede 2 Mart 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açılan lokanta, kafe ve restoranlara yönelik hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Ankara Valiliği ile yapılan görev dağılımı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya’daki Alışveriş Merkezleri (AVM) ile iş yerlerini denetledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, zabıta ekipleri ile birlikte Yenimahalle’deki özel bir alışveriş merkezinde kafe ve restoranlarda hijyen kontrollerine katıldı.

Ankara Valiliği ile yapılan görev dağılımı sonrasında gerçekleştirilen hijyen denetimleri hakkında bilgi veren Koç, yeni sürece ilişkin bilgilendirme yaptıkları esnaftan toplum sağlığı için hijyen kuralları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istediklerini söyledi:

“Aylar sonra kapılarını açan yiyecek içecek esnafımızı Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın bereket ve huzur dileklerini ileterek ziyaret ettik. Yeni sürecin gerekleri hakkında onları bilgilendirdik. Ankara’da bütün ekibimizle sahada valilikle, kaymakamlıkla, ilçe zabıtalarla koordineli bir denetim yapıyoruz. Yeni süreçte bu denetimlere süreklilik kazandıracağız. Ankara’nın metropol ve nüfus yapısına rağmen salgınla mücadelenin birinci yılında orta riskli grubunda yer almasının mutluluğunu da paylaşıyoruz. Bu başarıda bütün arkadaşlarımızın payı var. Ankaralılar yeni süreçte de duyarlılığını devam ettirir ise hem ticari hayatımız bundan daha az etkilenecek hem de normalleşmeyi sürekli hale getirebileceğiz. Bizler Ankara’yı güzel bir bahara hazırlamayı ümit ediyor, vatandaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Hijyen desteği devam ediyor

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve Ankara Zabıtası’ndan 30 kişilik ekibin (205 personel) yer aldığı hijyen denetimleri sırasında ayrıca BelPlas ekipleri de alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde dezenfekisyon çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kontrollü normalleşmeyle birlikte devletin ilgili birimleriyle iş birliği sürecini başlatan Büyükşehir ekipleri ilk etapta Yenimahalle’de 7 AVM’de 293 iş yeri, Çankaya Dikmen ve Balgat bölgesinde ise 172 iş yerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.