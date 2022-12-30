Ankara ve Kırıkkale’de 17 hazır beton üreticisi hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale’de faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ankara ilinde faaliyet gösteren, Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Birlik Hazır Beton ve Yapı Anonim Şirketi, Güven Grup Hazır Beton Hafriyat İnşaat Madencilik Petrol Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi, Polat Hazır Beton ve Beton Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yiğit Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirve Gurup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ve Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren, Ar-Kar Nakliye Hazır Beton İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ezn Maden İmalat İnşaat Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 22-54/828-M sayı ile karar verildi.