Ankara Valisi Vasip Şahin: ”İlimizde birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır”

Ankara Valisi Vasip Şahin, Düzce’de meydana gelen depremin ardından Ankara’da herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’ye geçmiş olsun. İlimizde birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Düzce’de meydana gelen depremin ardından Ankara’da herhangi bir bölgesinden kötü haber alınmadığını belirterek “İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara’nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.