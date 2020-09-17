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Ankara Valisi Şahin: “Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete davet ediyorum”

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN, “VATANDAŞLARIMIZI SALGIN KONUSUNDA ÇOK CİDDİ BİR GAYRETE VE DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUM” DEDİ.

Genel 17.09.2020, 14:30
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Ankara Valisi Şahin: “Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete davet ediyorum”

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum” dedi.

Ankara Valisi Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Altındağ ilçesindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri ve önlemleri denetledi. Ulus’ta esnaf ve işletme sahiplerini ziyaret eden Vali Şahin, tedbirler konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde polis, jandarma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler de vatandaşların maske ile mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Vali Şahin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız kurallara uymaya gayret gösteriyorlar ama zaman zaman aksayan durumlar oluyor. Öncelikle biz ikaz ve bilinçlendirme görevlerimizi yapıyoruz ama işletmeler aynı hatada ısrar ederse yaptırımlar uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması gerektiğinin her fırsatta altını çizen Şahin, “Görebildiğim kadarıyla vatandaşlarımız da, iş yerlerimiz de tedbirlere uyum sağlamaya çalışıyor. Buna bütün Ankaralılar olarak uymak zorundayız. Çünkü bu salgının henüz bir ilacı yok. Ankara başından beri hep bilinçliydi ama yaz döneminde tatiller, düğünler ve bayramların peş peşe gelmesi insan temasını arttırdığı için maalesef sayılar istenmeyen noktalara geldi. Şimdi onu önlemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda hep birlikte bu durumu tersine çevireceğiz. Vatandaşlarımızı bu konuda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum” dedi.

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