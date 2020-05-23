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Ankara Valisi Şahin şehitlikleri ziyaret etti

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Ankara Valisi Şahin şehitlikleri ziyaret etti

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:35
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Ankara Valisi Şahin şehitlikleri ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, bayram öncesi şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi. Vali Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Gururla söylüyorum Ankaralılar pandemi sürecinde alınan bütün tedbirlere, verilen bütün kararlara ve kısıtlamalara gerçekten yüksek bir oranda uydular bu anlamda Ankaralılardan çok ciddi bir saygı ve özen gördük” dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde Ankara Valisi Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Ünsal Bulut, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan ve ilçe kaymakamları önce Yenimhalle Karşıyaka’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Polis Şehitliği ve ardından Çankaya’da yer alan Cebeci Askeri şehitliğini ziyaret etti.

3 bin 500 polis ve 2 bin 130 jandarma personeli bayram tedbirleri için Ankara’da görevlendirildi

Ziyaretler sonrasında Ramazan Bayramı tedbirleri konusunda açıklamada bulunan Vali Şahin, “Bayram öncesi aziz şehitlerimizi manevi huzurlarında ziyarete geldik. Önce onlarla bayramlaştık, inşallah yarın da ülkece şehrimizce güzel bir bayram geçiririz. İnşallah bayram hayırlara vesile olur. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bu içinde bulunduğumuz durum bir an önce son bulur ve yine eskisi gibi sağlıklı, huzurlu ve bir arada olduğumuz günleri yaşarız. Ama bu bayram büyüklerimizin, sevdiklerimizin yakınında olmayacağız ama onlara yakınlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Ankara’da hem güvenlik, hem trafik ve hem de sağlık tedbirleri alındı. Bu anlamda 13 bin 500 polis arkadaşımız 2 bin 130 jandarma personeli arkadaşımız sadece bayram tedbirleri ile ilgili görev aldılar. Onun dışında rutin hizmetlerimiz devam edecek. Vefa Destek Gruplarımız da çalışmaya devam ediyorlar. Gönüllülerimiz ve kamu görevlilerimiz vasıtasıyla hizmette olacağız. Bugüne kadar 329 bin 560 çağrının, 314 bin 900’ünü karşılamışız bu iyi bir orandır. Vefa Destek Grupları kurulduğu günden bu yana çok ciddi bir gayret gözettiler" diye konuştu.

Vali Şahin bayram sonrası için kontrollü sosyal hayata yönelik bir gevşeme olması durumunda ne gibi tedbirlerin alınacağı sorusuna, “Gururla söylüyorum Ankaralılar pandemi sürecinde alınan bütün tedbirlere, verilen bütün kararlara ve kısıtlamalara gerçekten yüksek bir oranda uydular bu anlamda Ankaralılardan çok ciddi bir saygı ve özen gördük. Onun için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sosyal hayattaki o mesafenin korunması ve izolasyonun sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Zaman zaman az da olsa bu kurallara riayet etmeyen, edemeyen veya etmek istemeyenler oldu onlar hakkında da idari tedbirlere başvuruldu. Bu biraz gevşerse, biz de bir ileri noktada hangi tedbiri almamız gerekiyorsa onu alacağız. Vatandaşlarımızdan özel istirhamım şudur bu konu hem bizim hem sevdiklerimizin sağlığı konusu” yanıtını verdi.

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