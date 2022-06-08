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Ankara Valiliği’nden “Kuvvetli Sağanak” yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Genel 08.06.2022, 01:29 08.06.2022, 08:37
Ankara Valiliği’nden “Kuvvetli Sağanak” yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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