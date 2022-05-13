Ankara Üniversitesinde "İnek Bayramı" rezaleti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde her yıl düzenlenen “İnek Bayramı” etkinliği İslami değerlerle alaya dönüşünce bir grup öğrenci kampüs önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gelenek haline gelen ve üniversite yönetiminin bu yıl tepkisiz kaldığı İnek Bayramı etkinlikleri, düzenleyenler tarafından ‘mizah’ adı altında İslami değerlerle alaya dönüşen bir eğlence haline geldi. Yaşanan olaylara vatandaşlardan yoğun eleştiri gelirken İnek Bayramı etkinliklerinde takkeli ve cübbeli imam tiplemesinin dalga geçer hareketlere yer verilerek sergilenmesine bir grup öğrenci toplanarak tepki gösterdi. Bu çerçevede Ankara Üniversitesi öğrencileri Cebeci Kampüsü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Üniversite akademisyenlerinin de katıldığı basın açıklaması çevresinde emniyet mensupları güvenlik önlemi aldı. Açıklamayı yapan Ankara Üniversitesi öğrencisi Ahmet Emin Özbek, birtakım kesimlerin Müslümanların yaşadığı topraklardaki mevcudiyetlerini içlerine sindiremediğini, İslam’ın değerlerine alay etmeyi kendilerine vazife edindiklerini anlattı.

“Toplumun büyük bir kesiminin inanç değerleri tahrik edilmektedir”

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilen İnek Bayramı etkinliklerinde söz konusu güruhun İslamiyet’in kabul ettiği esasları kendilerine mizah malzemesi edindiğini hatırlatan Özbek, “Bu etkinliklerde cübbe ve sarık giydirilen bir kişi sahneye çıkmakta ve inek duası adı altında alayvari bir konuşma yapmaktadır. İslamiyet’in şiarından ve temel esaslarından olan cübbe, sarık ve imamlık ile açıkça istihza edilmekte, toplumun büyük bir kesiminin inanç değerleri tahrik edilmektedir. 2017 yılında geçmişte yapılan etkinliklerin görüntüleri sosyal medyaya yayılmış ve birçok kişinin tepkisini çekmişti. Yoğun tepkiler üzerine etkinliklerde bu rezaletin yapılması yasaklanmış, o yılki ilk etkinliklerde imam figürü yer almamıştı. Bu yıl 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte ise bütün bu tepkilere rağmen yine imam kıyafetiyle sahneye çıkılmış ve aynı rezalet yine yaşanmıştır. Etkinlik esnasında tepki gösteren bazı arkadaşlarım ise salondan çıkarılmıştır” diye konuştu.

Basın açıklamasıyla duruma tepki koyan öğrenci grubu, Ankara Üniversitesinde yaşanan “İnek Bayramı” adı altındaki İslam ile alay eden etkinliği düzenleyenler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacaklarını açıkladı.

Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ne uzun yıllardır bir cami yapılmadığını söyleyerek cami inşa edilmesini istedi.