Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar: “Güldal Akşit’i 09.35’te maalesef kaybettik”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski Bakan Güldal Akşit’in bu sabah fenalaşarak solunum sıkıntısına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

58’inci Hükümet’te Turizm Bakanlığı, 59’uncu Hükümet’te Turizm Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Güldal Akşit, bu sabah vefat etti. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde vefat eden Akşit ile ilgili bir basın açıklaması yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "10 Kasım’da entübe edildi. Bugün saat 08.50’de durumu ağırlaştı, 09.35’te maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti sayın bakanımız. Türkiye’ye çok hizmet etmiş, devletimize, milletimize hizmet etmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Akşit’in cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaşan Ünüvar, "Yarın 4 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de TBMM’de bir tören yapılacak. Daha sonra öğlen namazını müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sayın bakanımızı Karşıyaka Mezarlığı’ndan ebediyete uğurlayacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamada Akşit’in ailesi, AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, hastane başhekimi ve doktorlar yer aldı.