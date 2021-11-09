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Ankara merkezli 25 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 35 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 35 zanlı gözaltına alındı.
Genel 09.11.2021, 14:59
ANKARA (AA) - Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 35'i yakalandı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu