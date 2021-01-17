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Ankara Kent Konseyi’nden Türkiye Belediyeler Birliği’ne farkındalık ziyareti

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye genelinde kent konseylerinin rolü ve yerel yönetimlerle iş birliği konuları ele alındı.

Genel 17.01.2021, 12:21
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Ankara Kent Konseyi’nden Türkiye Belediyeler Birliği’ne farkındalık ziyareti

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye genelinde kent konseylerinin rolü ve yerel yönetimlerle iş birliği konuları ele alındı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), yerel yönetimlerle iş birliği konusunda ziyaretlerini sürdürüyor.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Kent Konseyleri’nin yerel yönetimlerdeki rolü ve geleceği

Ziyarette Ankara Kent Konseyi deneyiminin kentte oluşturduğu olumlu atmosfere işaret edilirken, Türkiye’de kent konseylerine ilişkin yerel düzeyde ve merkezi idarede farkındalığın artırılmasının güçlü bir diyalog ve iş birliği ortamının oluşturulmasında önemli bir araç olduğu ifade edildi.

Kent Konseylerinin, katılımcı kent yönetimleri oluşturulmasının en güçlü destekçisi olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Katılımcılığın kentlerin yeni ve ayırt edici gücü olarak ortaya çıkması, kent kimliği ve kültürünün toplumun ortak ve birleştirici unsuru olarak inşa edilmesine vesile olacaktır. 80 milyonun geleceği için yerelin desteği ve ortaklaşması şart” dedi.

Başkent Ankara katılımcılıkta markalaşıyor

Ankara Kent Konseyi’nin kurulduğu günden bugüne kadar benimsediği katılımcı demokrasi anlayışının, gönüllü katılımcılarla birlikte giderek büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, “Başkent’teki tüm kesimler bu süreçte ortak bir dil konuşur oldu. Hayal ettiğimiz birlik ve beraberliği pandemi dönemi olmasına rağmen çok kısa sürede yakaladık, dayanışmanın ilham verici örnekleriyle karşılaştık” değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Ankara’da kent konseyleri konusunda yakalanan bu ivmenin Ankara’nın katılımcı kent konusunda tanınmasına katkıda bulunmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye’deki tüm kent konseylerinin sorunlarının ve potansiyelinin anlaşılması için de yeni bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekilen görüşmede bu amaçla Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğinin yerel yönetimlerdeki farkındalığı artırmasındaki önemine de değinildi.

Ziyarette Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, bu çalışmaların sonucunda Ankara Kent Konseyi’ne verilen, “Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF), Katılımcılık Etki Ödülü” hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ödülün, katılımcılık konusundaki uzmanlığın, yerel yönetimlerin bu konudaki farkındalığının önemine işaret ettiğini söyleyen Şahin, kent konseylerinde ve yerel yönetimlerde katılımcılık kapasitesinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Görüşmede, alınan ödülün tüm Türkiye, yerel yönetimler ve kent konseyleri adına alındığı vurgulanarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e de takdim edildi.

Şahin’den yerel güç birliğine yeşil ışık

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, TBB’nin yürüttüğü çalışmaların çok farklı alanlarda yerel yönetimlerin bilinç, farkındalık ve kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunduğunu belirterek, kent konseylerinin bu konudaki önemi nedeniyle birliğin her türlü açık desteğe hazır olduğunu söyledi.

Ziyarette bu kapsamda ortak eğitim programları, kent konseyleri sempozyumu düzenlenmesi, kent konseylerine ilişkin mevzuatın geliştirilmesi ve yerel yönetimlerde kent konseyine ilişkin farkındalık oluşturulması konularında ilerleyen günlerde ortak çalışmalar yapılması prensibi benimsendi.
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