banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da karısını vuran emekli astsubay Ankara'da intihar etti
İstanbul'da karısını vuran emekli astsubay Ankara'da intihar etti
Dolar güne yatay başladı
Dolar güne yatay başladı
Cougar helikopterlerde bugüne kadar 37 asker şehit oldu
Cougar helikopterlerde bugüne kadar 37 asker şehit oldu
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da tedbirler de kuyruklar da arttı
'Kırmızı' alarm veren Samsun'da tedbirler de kuyruklar da arttı

Ankara Kent Konseyi’nden depreme dikkat çekiliyor

Ankara’da deprem farkındalığın artırılması için 1-7 Mart Deprem Haftasında çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Genel 05.03.2021, 11:54
1
Ankara Kent Konseyi’nden depreme dikkat çekiliyor

Ankara’da deprem farkındalığın artırılması için 1-7 Mart Deprem Haftasında çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği’nin iş birliğinde Gençlik Parkı Etkinlik Alanı’nda “Afet Farkındalık Fotoğraf Sergisi” açılışı ile “Hayatlarımız Sallanmasın” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Deprem sergisi duygusal anlar yaşattı

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan “Afet Farkındalık Fotoğraf Sergisi”, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’de başta Marmara, Van Erciş, Elazığ ve Adapazarı olmak üzere 1930’lu yıllardan başlayarak günümüze kadar yaşanan depremlerde çekilen çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezenler duygu dolu anlar yaşadı. Deprem konusunda tüm arşivini açarak serginin oluşmasında destek sağlayan muhabirlere teşekkür eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, “Türkiye genelinde 2021 ’Afet Farkındalık Yılı’ ilan edildi. Hedefimiz daire başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde bunu bir haftalık zaman dilimine sıkışmış olarak değil de Türkiye çapında 365 gün farklı etkinlik ve programlarla özellikle de okullarda eğitim çalışmalarıyla farkındalık sürecine dönüştürmek. Ankara Kent Konseyimiz ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğini alarak bir farkındalık sergisi açmak istedik. Bu etkinlik bu sürecin birinci adımı oldu” dedi.

Depremi sahnede canlandırdılar

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ise ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönülleri ise deprem konusunda bir tiyatro oyunu sahnelendi. “Hayatlarımız Sallanmasın” adlı tiyatro oyununda depremde 4 kişilik bir ailenin yaşadıkları canlandırılırken, yaşanacak olası bir deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

ANDA Başkan Yardımcısı Yusuf Sarı, 500 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi ve 200 kişilik gönüllü eğitmenle Türkiye genelinde her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“ANDA olarak Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde yapılan çalışmaların bir ayağını da Ankara’da Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi ile birlikte yürütüyoruz. Gerek sahada gerek deprem eğitimlerimizle toplumumuzu bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diyoruz ki deprem önlenemez bir gerçek ama alınacak önlemlerle depremin etkileri en aza indirilebilir, can ve mal kayıpları asgari düzeyde tutulabilir. Bunun için de kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bireysel olarak bizlerin de afetlerle nasıl yaşamamız gerektiğini bilmemiz, hayat standartlarımızı evlerimizi afet anında bize zarar vermeyecek şekilde organize etmemiz gerekiyor.”

AKK Deprem ve Afet Yönetimi Sertifikası verecek

Sergi açılışına Ankara İtfaiyesi Daire Başkanı Salih Kurumlu ile birlikte katılan AKK Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Küresel Risk Yönetim Endeksi’nden hareketle hazırlanan rapora göre Türkiye’nin 2019 yılında 5.0 endeks puanı ile afetler açısından “yüksek riskli” ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Tüm bileşenlerine temel afet eğitimi imkanı sağlanacağını açıklayan AKK Başkanı Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“83 milyonun evi olan Ankara, 83 milyonun geleceğini ilgilendiren her konuda öncü ve sorumlu olmak zorunda. Toplumun her kesiminden bireyleri bir araya getiren Ankara Kent Konseyi, deprem farkındalığıyla ilgili iradesini ortaya koydu. Tüm bileşenlerimize deprem ve afet yönetimiyle ilgili sertifikalı ve İç İşleri Bakanlığı onaylı bir eğitim programı düzenleyeceğiz. Böylece tüm paydaşlarımızın afetlerde olaylara müdahale edebilecek düzeye gelebilmelerini sağlayacağız.”

Depremi hayatın bir parçası haline getirip buna göre önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin de, “2. el araç alırken bile gösterdiğimiz özeni ev alırken göstermiyoruz. Evlerimizin depreme dayanıklı olup olmadığına maalesef bakmıyoruz. Deprem öldürmez, tedbirsizlik ve depreme dayanıksız binalar öldürür” değerlendirmesinde bulundu.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20