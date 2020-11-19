Ankara Kent Konseyi sokak hayvanları için devrede

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz "Yaklaşan kış döneminde sokak hayvanlarının aç kalmamaları, ihtiyacı olanların tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için sadece kamu iradesi yeterli değil" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’te yaşayan 600 bin sokak hayvanını gündemine aldı. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, sivil toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili paydaşlarla birlikte hayvan haklarından mobil klinik yöntemiyle kısırlaştırma çalışmalarına kadar birçok sorunun çözümü konusunda öneriler masaya yatırıldı.

Kent gündemine ilişkin önemli konuları gündemine alan Ankara Kent Konseyi, sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü için de toplantı düzenledi. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Eski Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ, Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği üyesi Erbil Erzincan, Empati Derneği üyesi Neslihan Şener ile Ankara Ticaret Odası Restoran Lokanta Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin organize edeceği mobil kliniklerle hayvanların tedavisi ve kısırlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması da kararlaştırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Yaklaşan kış döneminde sokak hayvanlarının aç kalmamaları, ihtiyacı olanların tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için sadece kamu iradesi yeterli değil. Bu yüzden hayvan haklarını savunan dernekler ve tüm hayvanseverlerle birlikte ortak çalışılması bir zorunluluk. Ankara Kent Konseyi olarak sokak hayvanlarının haklarını ve ihtiyaçlarını tüm paydaşların desteği ile Başkent’in gündeminde tutmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Mobil klinik yöntemi

Muğla ve Antalya’da görev yaptığı dönemde sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaşan Eski Vali Dr. Ahmet Altıparmak, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için “Mobil Klinik” yönteminin etkili olduğunu belirterek, “Ankara’da bu yöntemle sokak hayvanları 5 yıl içinde kısırlaştırılabilir” dedi.