banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’daki vaka artışını değerlendirdi

ANKARA KENT KONSEYİ (AKK) YÜRÜTME KURULU BAŞKANI HALİL İBRAHİM YILMAZ

Genel 06.09.2020, 11:22
3
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara’daki vaka artışını değerlendirdi

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’nın Türkiye’deki Covid-19 vaka artışında lider olmasının şehirde yaşayan herkese büyük sorumluluk yüklediğini belirterek, “Ankara Türkiye’nin yönetim yeri olması nedeniyle başkentimiz. Pandemi ile gelecek liderliğe bu şehrin ihtiyacı yok. Sadece kendimiz için değil, kentimiz için de temizlik, maske ve mesafeyi unutmayalım. Aynı bilinci ve sorumluluğu paylaşalım” dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’daki vaka sayılarının artmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, pandeminin tüm dünyayı daha önce deneyimlemediği bir sürecin içine çektiğini belirtti. İş hayatından sosyalleşme pratiklerine kadar her alanda yaşamı salgına uygun şartlarına göre güncellemenin öneminden bahseden Yılmaz, “Korona virüs ile mücadele ederken aynı zamanda onunla beraber yaşamaya öğreniyoruz. Temizlik, maske ve mesafe bu mücadeledeki en güçlü silahımız” diye konuştu.

Küresel olarak yaşanan salgının etkisiyle var olan yaşama biçimlerindeki eksikliklerin görünür hale geldiğini söyleyen Yılmaz, kentler hızla betonlaşırken doğaya ve insana verilen zararın görmezden gelindiğini dile getirdi. Kent Konseyi olarak daha sağlıklı bir kent yaşamı için gereken şartların sağlanması adına araştırmalar yaparak, sürdürülebilir çözümler ürettiklerini söyleyen Yılmaz, “Sağlıklı bir hayat için gereken koşulların sağlanması adına atılacak adımları tespit ederek uygulanması için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Öncü ve örnek olmaya mecburuz”

Başkent Ankara’nın vaka sayısında değil, pandemi ile mücadelede önde olması gerektiğine değinen Yılmaz, “Türkiye’nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. 6 milyon tek yürek olarak bu sorumluluğu birbirimize hatırlatmalıyız. Millî mücadelenin karargâhı, pandemi ile mücadelede geri kalamaz. Öncü ve örnek olmaya mecburuz” dedi.

Yılmaz, korona virüs sebebiyle verilen kayıpların son derece üzücü olduğunu, süreçten çıkarılan dersler ile daha yaşanılabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hayatının inşa edilebileceğini kaydetti. Pandeminin birlik olarak aşabilecek bir süreç olduğunu söyleyen Yılmaz, “Salgının sona ermesi, bireylerin ve kurumların üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesine bağlı. Bu şartlar yerine getirildiğinde sağlıklı ve mutlu günler fazla uzak olmayacaktır” dedi.

Süreç boyunca canla başla çalışarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, “Yeminleri uğruna can veren sağlık çalışanlarının hatıralarını sonsuz kılacak eserler yaparak, onların özverili ruhlarını gelecek nesillere aktarmalıyız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25