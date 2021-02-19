Ankara kedisi ’Kılıç’ Ayasofya’da kandil gecesi ilgi odağı haline geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen kandil programında kürsüye çıkan Ankara kedisi Kılıç, bir anda

tüm ülkede ilgi odağı haline geldi.

Kılıç, doğduğu ve büyüdüğü yer olan Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’nden ağustos ayında gittiği yeni evi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilgileri üzerine çekmeye devam ediyor. Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Regaip Kandili vesilesiyle Ayasofya özel programında yaptığı vaazını yakından dinledi. Regaib Kandili’nde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kürsüde cemaate vaaz verdiği sırada yanına gelerek kürsüye çıkan Kılıç, bütün Türkiye’de ilgi odağı haline geldi. Televizyon kanallarında ve sosyal medya platformlarında bir anda gündem olan Ayasofya kedisi Kılıç, birçok takipçinin bir anda dikkatini çekti.

‘‘Ne güzel bir fotoğraf karesi’’

"Ne güzel bir fotoğraf karesi" ifadesi ile Kılıç’ı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ayasofya Camii’nde Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve Pursaklar’ın tatlı kedisi Ayasofya kedisi Kılıç Kandil programında bir arada’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’yle başkentin kültür mirasına sahip çıkıyor ve Ankara kedisini dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalara imza atıyor.