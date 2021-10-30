Ankara Kalesi’ne Türk bayrağı ve Atatürk siluetleri yansıtıldı

Ankara Kalesi’ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk bayrağı ve Atatürk siluetleri yansıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara Kalesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel olarak ışıklandırıldı. Türk bayrağı ve Atatürk silüetlerine yer verilen gösteride Mustafa Kemal Atatatürk’ün "Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun" sözleri yansıtıldı.