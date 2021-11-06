Ankara İtfaiyesi’nin itfaiye memuru alımları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni itfaiye memuru alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru sürecinin devam ettiği itfaiye eri alımında adaylar internet adresi üzerinden form doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara İtfaiyesi tarafından 150 yeni itfaiye memuru alımı yapacaklarını duyurmasının ardından, Ankara İtfaiyesi’ne adaylar Türkiye’nin dört bir yanından başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediyesi, elektronik ortamda form dolduran adayların istenilen belgelerle başvurularını 12 Kasım 2021 tarihine kadar Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan başvuru masalarında kabul etmeye devam edecek. Ankara İtfaiyesi, “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” ya da “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” ön lisans programlarından mezun olan adayları KPSS puanına göre belirleyecek.

Başvuru sonuçları 18 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, 22 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak.