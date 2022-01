Ankara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları’nı" yetiştiriyor

Türkiye’nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olarak görevine devam eden Ankara İtfaiyesi meydana gelen sel felaketinde, deniz, göl, gölet ve barajlarda arama kurtarma çalışmalarında vazifesini yerine getiriyor. Kendilerine " Bozkırın Dalgıçları" adını veren Ankara İtfaiye ekipleri Kesikköprü barajında devam eden eğitimlerde ise yeni arama kurtarma ekipleri yetiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı “Su Altı Arama Kurtarma” ekibi, genç arama kurtarma ekiplerini yetiştirmek için Kırıkkale Kesikköprü barajında 2 yıl sürecek eğitimlerine devam ediyor. Kırıkkale’de bulunan Kesikköprü Barajı’nda yeni dalgıçlar yetiştirmek için soğuk ve sığ sularda eğitimlere devam eden Ankara İtfaiyesi dalgıç ekipleri, farklı illerden gelen itfaiye ekiplerine de dalgıçlık eğitimleri veriyor. Kendilerine “Bozkırın Dalgıçları” ismini veren itfaiye ekipleri, her türlü hava şartlarında arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çok zorlu eğitimlerden geçiyor.

“ İyi bir arama kurtarma ekibinin yetişmesi en iyi ihtimalle 2 veya 3 yıl sürüyor”

Ankara İtfaiyesi olarak Türkiye kamu kurumları arasında kurulmuş ilk su altı ve üstü arama kurtarma ekibi olduklarını belirten Ankara İtfaiyesi Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibi Amiri Mesut Bozkurt, “Ankara İtfaiyesi olarak Türkiye kamu kurumları arasında kurulmuş ilk su altı arama kurtarma ekibiyiz. Böyle olunca tabi çok fazla olaya ve vakaya müdahale ettik. Belli bir seviye sonra hepimiz eğitmen olduk. Eğitmen olunca Türkiye’deki itfaiyelere de eğitim verdik. Farklı illerden gelen itfaiye ekiplerini sayısı 25’i geçti. Eğitim verdiğimiz ekipler kendi illerinde, suda meydana gelecek olaylara müdahale edecek seviyeye geldi. İyi bir arama kurtarma ekibinin yetişmesi en iyi ihtimalle 2 veya 3 yıl sürüyor" diye konuştu.

Su seçme şanslarının olmadığını aktaran Bozkurt, "Her su ortamında arama kurtarma faaliyetlerini yapabilmeleri için çok ciddi bir eğitimden geçmiş olmaları ve becerilerini geliştirmiş olmaları gerekiyor. Eğitim verdiğimiz kişilerde kendi bölgelerinde eğitim veriyorlar. Türkiye’de ilk olduğumuz için bizler Ankara’dan olay yerine gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi onlar kendi bölgelerinde kendi illerinde olacak vakalara her türlü hava şartlarında her türlü su ortamında müdahale ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Kesikköprü Barajı’nda gerçekleşecek eğitimler hakkında bilgiler veren Bozkurt, “Planlanmış dalış eğitimimiz var. Soğuk ve bulanık su dalışı için Kesikköprü Barajı’na geldik. 3 gün sürecek bir eğitimimiz var. Dalışlarımızı gerçekleştirdik. Yeni aldığımız personellerimizin soğuk ve bulanık su eğitimleri için 30 metre derinliğe yaklaşık 35 dakikalık bir dalış gerçekleştirdik. 3 gün sürecek bir kampımız olacak. Bugün ilk dalışımızı gerçekleştirdik. Bu ilk dalışımızı gerçekleştirdikten sonra gece dalışlarımız olacak. Bu şekilde 3 gün kampımız devam edecek” dedi.

“2011 yılından itibaren su altı ve üstü arama kurtarma ekibinde görev almaktayım”

Ekibin tecrübeli üyelerinden olan Hasan Özkan, “2009 yılında Ankara İtfaiyesi’nde bu işe başladım. 2 yıllık yangın personeli eğitmenlik görevini yaptıktan sonra 2011 yılından itibaren 10 yıldır da su altı ve üstü arama kurtarma ekibinde görev almaktayım. Bu on yıllık süre içerisinde bütün eğitimlerim Kesikköprü Barajı’nda gerçekleşti. Sığ su ve akarsu dalışları, görüşü olmayan soğuk su dalışları gerçekleştirdim. Bununla birlikte denizde derin dalışlar eğitimlerini tamamladım. Sadece su altı işinde görev almadık. Su altı arama kurtarma ekibi olarak Van Depremi’nde görev aldım. En son Kastamonu ilçemizdeki sel felaketinde görevlendirildik. Orada da bir haftalık bir çalışma gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Bu ekibin en genç üyesiyim”

2 aydır bu ekibin içerisinde olduğunu vurgulayan Oğuz Usta, “ 22 yaşındayım. Bu ekibin en genç üyesiyim. 4 aydır teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçip bu ekibin bir parçası oldum. Görüşü olmayan ve soğuk sulardaki eğitimimiz için ben ve diğer ekip arkadaşlarımla bugün Kesikköprüdeyiz. 2 aydır ekibin içerisindeyim. Hocalarımızın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde uygulayarak biz de bu ekibin en iyi parçaları haline gelmeye çalışıyoruz. Eğitimler zor bir o a kadar da zevkli. Hocalarımızın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dalgıçlık benim için her zaman zaten istediğim bir şeydi. Suyla barışık bir insanım. Kendimi bu şeklide tanımlıyorum. Kendimi bu ekibin bir parçası olarak görmeyi istedim. Bu yüzden bu ekibe girdim. Bizde bozkırın dalgıçlarıyız” ifadelerini aktardı.