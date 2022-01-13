banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde

Ankara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları’nı" yetiştiriyor

Türkiye’nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olarak görevine devam eden Ankara İtfaiyesi meydana gelen sel felaketinde, deniz, göl, gölet ve barajlarda arama kurtarma çalışmalarında vazifesini yerine getiriyor. Kendilerine " Bozkırın Dalgıçları" adını veren Ankara İtfaiye ekipleri Kesikköprü barajında devam eden eğitimlerde ise yeni arama kurtarma ekipleri yetiştiriyor.

Genel 13.01.2022, 08:02
Ankara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları’nı" yetiştiriyor

Türkiye’nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olarak görevine devam eden Ankara İtfaiyesi meydana gelen sel felaketinde, deniz, göl, gölet ve barajlarda arama kurtarma çalışmalarında vazifesini yerine getiriyor. Kendilerine " Bozkırın Dalgıçları" adını veren Ankara İtfaiye ekipleri Kesikköprü barajında devam eden eğitimlerde ise yeni arama kurtarma ekipleri yetiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı “Su Altı Arama Kurtarma” ekibi, genç arama kurtarma ekiplerini yetiştirmek için Kırıkkale Kesikköprü barajında 2 yıl sürecek eğitimlerine devam ediyor. Kırıkkale’de bulunan Kesikköprü Barajı’nda yeni dalgıçlar yetiştirmek için soğuk ve sığ sularda eğitimlere devam eden Ankara İtfaiyesi dalgıç ekipleri, farklı illerden gelen itfaiye ekiplerine de dalgıçlık eğitimleri veriyor. Kendilerine “Bozkırın Dalgıçları” ismini veren itfaiye ekipleri, her türlü hava şartlarında arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çok zorlu eğitimlerden geçiyor.

“ İyi bir arama kurtarma ekibinin yetişmesi en iyi ihtimalle 2 veya 3 yıl sürüyor”

Ankara İtfaiyesi olarak Türkiye kamu kurumları arasında kurulmuş ilk su altı ve üstü arama kurtarma ekibi olduklarını belirten Ankara İtfaiyesi Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Ekibi Amiri Mesut Bozkurt, “Ankara İtfaiyesi olarak Türkiye kamu kurumları arasında kurulmuş ilk su altı arama kurtarma ekibiyiz. Böyle olunca tabi çok fazla olaya ve vakaya müdahale ettik. Belli bir seviye sonra hepimiz eğitmen olduk. Eğitmen olunca Türkiye’deki itfaiyelere de eğitim verdik. Farklı illerden gelen itfaiye ekiplerini sayısı 25’i geçti. Eğitim verdiğimiz ekipler kendi illerinde, suda meydana gelecek olaylara müdahale edecek seviyeye geldi. İyi bir arama kurtarma ekibinin yetişmesi en iyi ihtimalle 2 veya 3 yıl sürüyor" diye konuştu.

Su seçme şanslarının olmadığını aktaran Bozkurt, "Her su ortamında arama kurtarma faaliyetlerini yapabilmeleri için çok ciddi bir eğitimden geçmiş olmaları ve becerilerini geliştirmiş olmaları gerekiyor. Eğitim verdiğimiz kişilerde kendi bölgelerinde eğitim veriyorlar. Türkiye’de ilk olduğumuz için bizler Ankara’dan olay yerine gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi onlar kendi bölgelerinde kendi illerinde olacak vakalara her türlü hava şartlarında her türlü su ortamında müdahale ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Kesikköprü Barajı’nda gerçekleşecek eğitimler hakkında bilgiler veren Bozkurt, “Planlanmış dalış eğitimimiz var. Soğuk ve bulanık su dalışı için Kesikköprü Barajı’na geldik. 3 gün sürecek bir eğitimimiz var. Dalışlarımızı gerçekleştirdik. Yeni aldığımız personellerimizin soğuk ve bulanık su eğitimleri için 30 metre derinliğe yaklaşık 35 dakikalık bir dalış gerçekleştirdik. 3 gün sürecek bir kampımız olacak. Bugün ilk dalışımızı gerçekleştirdik. Bu ilk dalışımızı gerçekleştirdikten sonra gece dalışlarımız olacak. Bu şekilde 3 gün kampımız devam edecek” dedi.

“2011 yılından itibaren su altı ve üstü arama kurtarma ekibinde görev almaktayım”

Ekibin tecrübeli üyelerinden olan Hasan Özkan, “2009 yılında Ankara İtfaiyesi’nde bu işe başladım. 2 yıllık yangın personeli eğitmenlik görevini yaptıktan sonra 2011 yılından itibaren 10 yıldır da su altı ve üstü arama kurtarma ekibinde görev almaktayım. Bu on yıllık süre içerisinde bütün eğitimlerim Kesikköprü Barajı’nda gerçekleşti. Sığ su ve akarsu dalışları, görüşü olmayan soğuk su dalışları gerçekleştirdim. Bununla birlikte denizde derin dalışlar eğitimlerini tamamladım. Sadece su altı işinde görev almadık. Su altı arama kurtarma ekibi olarak Van Depremi’nde görev aldım. En son Kastamonu ilçemizdeki sel felaketinde görevlendirildik. Orada da bir haftalık bir çalışma gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Bu ekibin en genç üyesiyim”

2 aydır bu ekibin içerisinde olduğunu vurgulayan Oğuz Usta, “ 22 yaşındayım. Bu ekibin en genç üyesiyim. 4 aydır teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçip bu ekibin bir parçası oldum. Görüşü olmayan ve soğuk sulardaki eğitimimiz için ben ve diğer ekip arkadaşlarımla bugün Kesikköprüdeyiz. 2 aydır ekibin içerisindeyim. Hocalarımızın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde uygulayarak biz de bu ekibin en iyi parçaları haline gelmeye çalışıyoruz. Eğitimler zor bir o a kadar da zevkli. Hocalarımızın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dalgıçlık benim için her zaman zaten istediğim bir şeydi. Suyla barışık bir insanım. Kendimi bu şeklide tanımlıyorum. Kendimi bu ekibin bir parçası olarak görmeyi istedim. Bu yüzden bu ekibe girdim. Bizde bozkırın dalgıçlarıyız” ifadelerini aktardı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11