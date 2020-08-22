banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı
Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı
Kapadokya'da ilk balon turuna rüzgar engeli!
Kapadokya'da ilk balon turuna rüzgar engeli!

Ankara itfaiyesi, piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı

ANKARA İTFAİYESİ, TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN COVİD-19 SALGINI VE NORMALLEŞME SÜRECİ SONRASI MESİRE ALANLARI VE PİKNİK YERLERİNDE DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRMEYE BAŞLAYAN VATANDAŞLARI UYARDI.

Genel 22.08.2020, 10:33
5
Ankara itfaiyesi, piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı

Ankara İtfaiyesi, Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını ve normalleşme süreci sonrası mesire alanları ve piknik yerlerinde daha çok vakit geçirmeye başlayan vatandaşları uyardı.

Ankara İtfaiyesi, piknik sezonunun başlamasıyla birlikte artan yangın ve boğulma vakaları nedeniyle Başkentlileri uyardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, son bir haftada 250 anız ve ot yangını ile 17 orman yangını yaşandığını, yıl içerisinde de 9 boğulma olayına müdahale ettiklerini açıkladı.

“Küçük bir kıvılcım, çok büyük yangınlara neden olabilir”

Son haftalarda piknik yangınlarının sayısında artış olduğunu ifade eden Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Özellikle mesire ve piknik alanlarına yoğun bir talep başladı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yangınların sayısında artış yaşanıyor” dedi.

Piknikçilerin mangal yapmak için yaktığı ateşlerin söndürülmemesi sonrası büyük yangınların meydana geldiğini vurgulayan Kurumlu, yere atılan ve toplanmayan kibrit, sigara ve cam kırıklarının da yangına davetiye çıkardığı uyarısında bulundu:

“Bu alanlarda doğaya atılan cam ve şişe kırıkları güneşin de direkt temasıyla mercek etkisi yapıyor ve kuru otların tutuşmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz; küçücük bir kıvılcım çok büyük yangınlara neden olabilir. Ayrıca vatandaşlarımız piknik alanlarını terk ederken mutlaka yaktıkları ateşi söndürmüş olduklarından emin olsunlar. Mümkünse közünü toprakla kapatsınlar. Diğer türlü, ateş rüzgârla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafında dağılıp, kuru otları tutuşturarak büyük bir yangına neden olabilir.”

Kavurucu yaz sıcaklarında bir başka büyük yangın riskinin de anız ve kuru ot kaynaklı olduğunu belirten Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

“Ankara İtfaiyesi olarak sadece son bir haftada 250 anız ve ot yangınına, 17 tane de orman yangınına müdahale ettik. Bu yangınların en büyük nedeni dikkatsizlik ve tedbirsizlik Bizim için tedbir, tedaviden önce gelir.”

“Boğulma riski yüksek: baraj, göl, gölet ve akarsulara girmeyin”

Vatandaşların mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine girmemesi gerektiğinin altını çizen Salih Kurumlu, son 1 yıl içerisinde kentte 9 boğulma vakasına müdahale ettiklerini hatırlatarak, uyarılarına şu sözlerle devam etti:

“Başkent’te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve akarsular yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil. Güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve cankurtaran hizmeti olmayan sulara yüzmek ya da serinlemek amacıyla girilmemelidir. Akıntılı ve görüşü olmayan sular, ne kadar yüzme bilirseniz bilin, her zaman tehlikelidir. Buralara asla girilmemelidir. Aksi takdirde çok keyifle başladığımız pikniklerimiz, maalesef çok büyük trajedilere dönüşebiliyor.

Yorumlar (0)
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 22 Ağustos 2020
İmsak 04:40
Güneş 06:14
Öğle 13:12
İkindi 16:58
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25