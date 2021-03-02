Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı gayrimenkullere yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesince Çankaya ilçesinin İlkbahar Mahallesi’nde satışa çıkarılan gayrimenkullere yoğun ilgi gösterildi.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde bulunan Sinpaş Altınoran “Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında yer alan 33 konutu, 4 Mart 2021 tarihinde ihaleyle satışa sunuyor. 2+1, 3+1 ile 4+1 daireler peşin ya da banka kredisi ile alınabilecek. Ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ihaleye katılmak için başvuruda bulunduğu konutlar 394 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa konuldu. Toplam 33 konut, 100 ve 210 metrekare aralığında farklı büyüklüklere sahip.

İnternet sitesinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek

Anahtar teslim konut satışı için istekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklere ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na gelerek daireleri inceleyebilecek. Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek olan istekliler, perakende (tek tek) satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00’a kadar başvuruda bulunabilecek veya “(0312) 507 25 62” no’lu telefondan bilgi alabilecek.

Konutlar için teklif mektupları en geç 4 Mart Perşembe günü saat 12.00’a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na teslim edilebilecek. 4 Mart Perşembe günü saat 14.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek konut satış ihalesine katılmak isteyenlerin başvuru için şu belgeleri temin etmesi gerekiyor:

"Kimlik ve Yetki Belgeleri, İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi), Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu, Yer görme belgesi, Şartname alındı makbuzu, Teklif mektubu, Taşınmaz mal satış şartnamesi."