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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Arıcılık Akademisi’ hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehirde arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması için Kahramankazan ilçesinde “Arıcılık Akademisi” kuracak. ABB, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Genel 14.02.2021, 13:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Arıcılık Akademisi’ hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehirde arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması için Kahramankazan ilçesinde “Arıcılık Akademisi” kuracak. ABB, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayata geçireceği Arıcılık Akademisi ile arıcılık mesleğinin sürdürebilirliğine katkı sağlayarak balın yanı sıra arı sütü, polen ve propolis gibi katma değer katacak bal üretimin artırılmasına destek olmayı hedefliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Başkent’te arıcılığın bilinçli yapılması teşvik edilecek.

Arıcılık Akademisi’nde, konusunda uzman akademisyenler eşliğinde yerli üreticilere uygulamalı ve teorik olarak arıcılık eğitimleri verilecek. Arıcılık yapmak isteyenlere modern arıcılık teknikleri kovan başında uygulamalı olarak gösterilecek ve doğal bal, polen ve propolis üretim tekniklerinin yanı sıra eğitimlerde arı yaşamı ve biyolojisi, koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları, ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler gibi çeşitli konular teorik olarak anlatılıp uygulamalı olarak anlatılacak.

Ankara’daki yerli üreticilerin yanında olmaya ve arıcılığın geliştirilmesi için her türlü çalışmada yer alacaklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu işin içerisindeyiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile elimizden ne geliyorsa arı ile ilgili olsun, akademi ile ilgili olsun ne geliyorsa yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik olarak elde edilen ürünler oldukça değerli. Sadece balla sınırlı değil, bal haricinde de çok sayıda ürün var”

Protokol imza törenine katılan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da arıdan elde edilen ürünlerin çok önemli olduğuna ve bilinçli bir şekilde üretiminin yapılması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Ekonomik olarak elde edilen ürünler oldukça değerli. Sadece balla sınırlı değil, bal haricinde de çok sayıda ürün var. Bugün özellikle pandemi süreci bunun göstergesidir. Propolis, polen gibi ürünlerin kaliteli bir şekilde üretilmesi, üreticinin bilinçlendirilmesi için yapılan bu protokol önemli. Biz akademi olarak destek sağlayacağız, sizlerin desteği de çok önemli.”

“Arıcılığın gelişmesi için bir plan, program ve hedef doğrultusunda iyi bir başlangıç oldu.”

Arıcılık ile uğraşan yetiştiricilerin Arıcılık Akademisi’nden yararlanabilmeleri için her türlü lojistik hizmet, ulaşım, eğitim materyalleri ve duyurular Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, arı ürünlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesini sağlamak ve bunu eğitimle desteklemenin öneminin altını çizerek, “Ankara’da bulunan arıcılarımızın pazarla direkt olarak ilişkilendirilmesi, kaliteli ve sağlıklı arı ürünlerini üretmelerini sağlamak amacıyla bir eğitim merkezi oluşturulması içerisindeyiz. Bunu yaparken de yerel yönetim olarak iş birliği protokolü bizim için de bulunmaz bir nimet. Elimizden gelen gayret, çaba ve desteği vermeye devam edeceğiz. Arıcılığın gelişmesi için bir plan, program ve hedef doğrultusunda iyi bir başlangıç oldu” açıklamasında bulundu.

“Ankara’daki üreticilerimizi hem eğiteceğiz hem de arı ürünlerini dünyaya pazarlayacak şekilde tüketicilerle buluşturacağız”

Arıcıların ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan akademinin Ankara’da kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Başkentimizde üniversitemizle birlikte böyle bir adım atılmasını önemsiyoruz. Bu noktada belediyemize ve sizlere teşekkür ederiz. Arıcılarımızın ve üreticilerimizin eğitime ihtiyacı var. Ankara’daki üreticilerimizi hem eğiteceğiz hem de arı ürünlerini dünyaya pazarlayacak şekilde tüketicilerle buluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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