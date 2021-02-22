Ankara Büyükşehir Belediyesinde ön sipariş desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinde zor günler geçiren yiyecek-içecek sektörünü rahatlatmak amacıyla ön sipariş destek kampanyası başlattı. Aralarında lokanta, kafe, restoran ve pastanelerin bulunduğu liste “forms.ankara.bel.tr/lokanta-cafe/destekle” adresi üzerinden paylaşıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere seslenerek ön sipariş destek kampanyası başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gelin bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz” dedi.

Ön sipariş desteği internet adresinden yapılabilecek

Ankara’dan “6 Milyon Tek Yürek” adıyla “Su Ver”, “İftar Ver”, “El Ver”, “Afiyet Ver” ve “Bilet Ver” kampanyaları düzenleyen ve tüm Türkiye’ye yayılan iyilik hareketine bir yenisini daha ekleyen Başkan Yavaş, ekonomik yönden zor günler geçiren yiyecek-içecek sektörünün ayakta kalabilmesi için vatandaşlara ön sipariş destek çağrısında bulundu. Daha önce hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de yiyecek-içecek sektörüne sipariş çağrısı yapan Başkan Yavaş, yeni başlattığı ön ödemeli sipariş kampanyası ile bu desteği daha da büyüttü.

İnternet adresi üzerinden 22 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 369 lokanta, kafe, restoran ve pastane işletmesinin adres ve telefon numaraları paylaşılırken, listenin güncelleneceği bilgisi de verildi. Yiyecek-içecek sektörüne destekte bulunmak isteyen vatandaşlar internet adresi üzerinden iş yerini seçtikten sonra iş yeri banka hesap bilgileri kısa mesajla (SMS) kendilerine iletilecek. Vatandaşlar ön destek ödemesi yaptıkları iş yerlerine normalleşme başladığında ödeme makbuzuyla giderek hizmet alabilecek.