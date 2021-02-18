Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem “Kırsal Kalkınma”

Ankara Kent Konseyi (AKK) Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu tarafından geliştirilen “Küçük Üreticiler ve Aile Çiftçiliğinin Desteklenmesi” ile “Üretici Pazarları” oluşturulması projelerinin masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda üretici kooperatifleri, çiftçiler, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ile muhtarlar bir araya geldi.

AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü Kenan Baydar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, hatalı tarım politikaları nedeniyle tarım alanlarının azalması, Büyükşehir yasası ve Taşımalı Eğitim Sistemi sonucunda köylerin göç vermesi, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürünlerin elde kalması nedeniyle köylünün ekonomik olarak yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Köyden kente göçün ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “8 bin yıldır tarım yapılan bu topraklarda yaşayan insanlar ne oldu da neredeyse dünyanın en pahalı etini ve sütünü tüketir hale geldi? Doğru tarımsal politikalar uygulayarak bu durumu tersine çevirmek elimizde. Bu bizim bu topraklara en büyük borcumuzdur. Yaşadığımız şehir imar düzeninden dolayı sadece yüzde 3’e sıkışmış bir durumda. Gelecekte çocuklarımızda obezite, kalp hastalıkları ve kanser vakalarıyla karşılaşacağız. Bunun kente ekonomik zararları daha üst boyutlarda olacak. Kooperatifçiliğin kırsal kalkınma çabalarının odak noktası olarak ele alınması elzemdir. Kırsal kalkınmanın temeli çiftçi örgütlenmesidir. Etkin bir örgütlenme, iyi işletilen bir tarım danışmanlığı ve tarımsal pazarlama ağının varlığına bağlıdır. Küçük ve orta boy aile işletmelerinin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmelerinde kooperatiflerin çok önemli görevler yüklenebileceği unutulmamalıdır” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticiye kırsal kalkınma kapsamında, Başkent Ankara Kalkınma Projesi’nden arıcılık projesinden, çiftçiye tohum hibesi sağlanmasından alım garantili sözleşmeli üreticiliğine kadar birçok konuda destek verdiğini belirten Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Alparslan Özcan, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyemiz kırsal bölgelerdeki küçük aile işletmelerine yönelik yapılan hibe destekli projeler ile girdi maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan tohum, fide ve fidan temini noktasında bu işletmelerin yanında olmakta ve üretimi desteklemektedir. Uyguladığı sözleşmeli üretim modeli ile Pazar noktasında çözüme katkı sunmayı hedeflerken, üretici ve tüketicinin doğrudan aracısız ve komisyonsuz bir araya getirileceği ‘Üretici Pazarı’ için de çalışmalarını sürdürmekte, bu model ile küçük aile işletmelerinin örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalara ek olarak Halk Ekmek marifetiyle Başkent Market modeli kapsamında üreticiden tüketiciye kısa tedarik zinciri de kuruldu.”