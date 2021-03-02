Ankara Büyükşehir Belediyesi YKS ödemesi desteği sözünü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından, 6 bin 521 öğrenciye harçlıkları da içinde bulunan 300 TL’lik nakit ödeme desteği sözü yerine getirildi.

Ankara’da sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyeceklerini açıklayan Yavaş, başvuruda bulunan ve şartları tutan 6 bin 521 öğrencinin YKS ödemesinin yapıldığını açıkladı. Gençlere, öğrenci harçlıkları dahil toplam 300’er TL nakit ödeme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik. Başvuran 6 bin 521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık. Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.