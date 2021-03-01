Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını besleme çalışmalarında hayvanseverlerle iş birliği yapmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu uygulamalarıyla soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak hayvanlarının kendi yaşam ortamlarında gıda ve barınma sıkıntısı yaşamaması için gönüllü hayvanseverlerle de iş birliğini sürdürüyor.

Başkent’in en ücra köşelerine ulaşan yardım eli

Başkent’in en ücra noktasında gönüllüler tarafından bakılan sokak hayvanlarına da veterinerlik, tedavi, yakacak ve gıda desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında da besleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bu hafta sonu da Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ve bölge gönüllüleri ile birlikte Altındağ Yenidoğan, Hıdırlıktepe ve Atıfbey bölgelerinde yaşayan yaklaşık bin sokak hayvanına mama desteği sağladı.

Kısırlaştırma seferberliği

Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, besleme çalışması yaptığı noktalarda kısırlaştırma seferberliği de başlattı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Altındağ Yenidoğan, Hıdırlıktepe ve Atıfbey bölgesinde mama desteğinin dışında kısırlaştırma çalışması yapacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri verdi:

“Sokak hayvanları besleme programımıza sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de devam ediyoruz. Bize genç gönüllü arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüleri de eşlik ediyor. Altındağ Yenidoğan, Hıdırlıktepe ve Atıfbey bölgelerinde yaklaşık bin sokak köpeğine besleme yaptık. Güvenlik sorunu yaşanan bu bölgede yıl sonuna kadar kısırlaştırılmamış sokak hayvanı bırakmayacağız. Sokak hayvanlarına yönelik besleme, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma gibi hizmetlerimiz yıl boyunca artarak devam edecek.”