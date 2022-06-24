banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Genel 24.06.2022, 07:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, “14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris’e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
21°
açık