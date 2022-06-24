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Bakan Koca: “Marmaris’te yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.
Genel 24.06.2022, 07:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, “14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris’e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız” ifadelerini kullandı.