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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel ekip gönderdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi.
Genel 24.06.2022, 07:37 24.06.2022, 08:41
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te devam eden yangına 14 araç ve 32 personel gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, “14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris’e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız” ifadelerini kullandı.