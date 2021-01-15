Ankara Büyükşehir Belediyesi 7/24 kar mesaisini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar ve buzla mücadelesi 7/24 devam ediyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bulvar ve caddelerde tuzlama çalışmaları başta olmak üzere yaya kaldırımları ve üst geçitlerde kar temizliği için toplam 820 araç ve bin 782 personel etkin mücadele gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Türkiye’de ilk kez başlatılan kar küreme araçlarının konum ve güzergah bilgileri “kartakip.ankara.com.tr” adresinden canlı olarak takip ediliyor.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda merkez ve ilçelerde 7/24 nöbet tutan ekipler, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinatörlüğünde kar ve buzla mücadele için sahada görev yapıyor. Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ve İtfaiye Daire Başkanlıkları ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, can ve sürüş güvenliğini sağlamak için buzlanmalara karşı tuzlama ve temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Etkili olan kar yağışında 820 araç ve bin 782 personel sahada

Toplam 820 araç ve bin 782 personel; yüksek rakımlı kırsal mahalleler, çevre ilçeler, merkez noktalar ile ana arterler, bulvar ve caddelerde buzlanmaya karşı etkin tuzlama ve kar temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden ya da Başkent 153’e gelen tüm bildirimlere yanıt vererek ekipleri anlık olarak riskli noktalara yönlendiriyor. Bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen yaklaşık 80 ton buz çözücü solüsyon yol ve kaldırımlarda, günlük bin 500 ton tuz da kar ve buzla mücadele çalışmalarında kullanılmaya devam ediyor.

Anlık karla mücadele takibi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen kar takip sistemi ile vatandaşlar karla mücadele araçlarının konum ve güzergahlarını anlık olarak takip edilebiliyor.

Kent genelinde kar küreme araçlarının yer aldığı noktalar “kartakip.ankara.com.tr” adresinden canlı olarak yayınlanırken, karla mücadele ekiplerinin konumları, plakaları ve yol güzergahları anlık paylaşılıyor.